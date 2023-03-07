МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин поручил на законодательном уровне освободить туроператоров от уплаты налогов за поездки по стране, свидетельствует информация на сайте Кремля. VK снимет ролики о российских туристических местах

Согласно тексту поручения, Правительство должно будет до 1 июня внести поправки в налоговое законодательство, которое позволит фирмам до июля 2027 года не платить НДС за организацию и реализацию внутреннего и въездного туризма. При этом предполагается, что освобождение от налога будет действовать с 1 января текущего года.

Отвечать за исполнение поручения будет глава кабмина Михаил Мишустин.

Кроме того, глава государства поручил направить свыше 13 миллиардов рублей на поддержку проектов в рамках нацпроекта по туризму. Из них не менее 8 миллиардов будут выделены в текущем и следующем году на гранты для модульных некапитальных средств размещения, а еще более 5 миллиардов рублей выделят в 2023-2025 годах на инфраструктуру в охраняемых природных зонах.