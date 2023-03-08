МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" подготовили законопроекты об отмене транспортного налога для электромобилей и освобождения данного вида транспорта от оплаты проезда по платным трассам, оба документа направлены на получение отзыва правительства РФ, сообщили РИА Новости в партии. Россиянам разъяснили последние изменения в ПДД

"Новые люди" отправили на отзыв в правительство законопроект об отмене транспортного налога для электромобилей. Сейчас таких машин в стране немного, поэтому выпадающие доходы бюджета не будут существенными. А польза от поддержки нашего автопрома будет гораздо больше", — заявил глава фракции и один из авторов проекта Алексей Нечаев.

Второй законопроект предусматривает, что владельцы электромобилей освобождаются от платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог.

"Выхлопные газы ощущаются, что называется, "на уровне носа". То есть они не рассеиваются где-то, а напрямую влияют на человека. Теперь, когда появились отечественные производители электромобилей, такие меры стали вдвойне актуальнее", — пояснил парламентарий Георгий Арапов.