МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта о расширении перечня результатов интеллектуальной деятельности (РИД), в отношении которых субъекты РФ вправе устанавливать пониженную ставку налога на прибыль организаций. В Госдуме подготовили законопроект об отмене налогообложения электромобилей

Документ, внесенный правительством РФ, направлен на стимулирование введения в оборот результатов интеллектуальной деятельности. На рассмотрение Госдумы его планируется вынести 16 марта.

Законопроект расширяет перечень РИД, на которые будет распространяться право субъектов РФ снижать региональную часть налога на прибыль в диапазоне от нуля до 17% для российских организаций.

В этот перечень будут включаться изобретения, полезные модели, промышленные образцы, удостоверенные патентами, которые выданы не только Роспатентом, но и международными организациями (при условии их действия на территории РФ) или иностранными национальными (региональными) патентными ведомствами. Помимо зарегистрированных в Роспатенте программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, в перечень также войдут селекционные достижения, удостоверенные патентами Минсельхоза России.

Проведенный анализ правоприменительной практики обусловливает потребность в принятии законопроекта, поскольку предлагаемое им изменение позволит большему числу российских резидентов оформлять права на результаты интеллектуальной деятельности и эффективно управлять такими правами — предоставлять лицензии, отмечается в пояснительной записке к нему.

Интеллектуальная собственность — это основа технологического развития, при этом в условиях, когда доступ РФ к иностранной высокотехнологичной продукции и наукоемким технологиям оказался существенно ограничен, необходимо дополнительное стимулирование российских резидентов более эффективно управлять исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, указывается там же.