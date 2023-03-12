МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Быть в "серой" зоне по уплате налогов в России сейчас сложно и нецелесообразно, рано или поздно выйти из тени придется, особенно это касается блогеров, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Эксперт рассказал, кому могут отказать в налоговом вычете

Столичный главк СК РФ во вторник сообщил о возбуждении уголовного дела об уклонении от налогов против фитнес-блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и ее мужа. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, не стала переходить на стандартную систему, хотя ее доход превысил этот лимит. Общая сумма не уплаченных казне налогов оценивается в 300 миллионов рублей.

Как констатирует Дайнеко, цифровизация налоговой системы и трансформация законодательства диктуют новые правила игры, особенно это касается тех, кто работает в онлайн-пространстве — им тоже необходимо платить налоги с получаемого дохода. Рассуждая о том, зачем необходимо платить налоги блогерам, Дайнеко отметила, что, во-первых, уплата налогов — это конституционная обязанность, а не платить — равно нарушить закон, а нарушение закона чревато наказанием (от штрафов до лишения свободы).

Эксперт сообщает, что налоги позволяют иметь социальные гарантии: медицину, обучение, пенсию, соцвыплаты, а также улучшать инфраструктуру места проживания и многое другое. При этом есть и другой, не менее важный аспект — сейчас не платить налоги все сложнее.

"Меркантильный вопрос — быть в "серой" зоне… все сложнее и в большинстве случаев нецелесообразно: мониторинг предложений на страницах в соцсетях, выявление нелегального предпринимательства, контрольные закупки через интернет-ресурсы, возможность контролировать движение денежных средств — все это усложняет получение безналоговых доходов и грозит неприятностями", — поясняет Дайнеко.

Эксперт также отмечает, что неуплата налогов сейчас невыгодна, а система налогообложения РФ предлагает немало вариантов законной оптимизации, и налоговое бремя оказывается вполне по силам. "Главное – выбрать комфортную для себя систему налогообложения", — добавляет эксперт. Она указывает, что для блогеров есть несколько вариантов уплаты налогов: как физическое лицо (НДФЛ по ставке 13% для резидентов или 30% — для нерезидентов), как самозанятый (налог на профессиональный доход (НПД) по ставкам 4% и 6%) или как индивидуальный предприниматель (выбрать одну их трех систем налогообложения: ОСНО, УСН (доходы или доходы минус расходы), либо НПД).

По словам Дайнеко, откладывать легализацию деятельности в долгий ящик не стоит: за такую беспечность рано или поздно наступит ответственность — можно не только лишиться источника доходов, но и не получится расширить деятельность, так как крупные заказчики и бренды предпочитают работать и платить официально. "Поэтому рано или поздно выйти из тени и определиться все-таки придется", — добавляет она. Кроме того, как считает эксперт, существующие варианты налогообложения не только "тяжкий груз", но и возможность получать от своего официального статуса налогоплательщика преференции от государства.