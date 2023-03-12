МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Быть в "серой" зоне по уплате налогов в России сейчас сложно и нецелесообразно, рано или поздно выйти из тени придется, особенно это касается блогеров, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. 

Налоговый кодекс РФ

Эксперт рассказал, кому могут отказать в налоговом вычете

Столичный главк СК РФ во вторник сообщил о возбуждении уголовного дела об уклонении от налогов против фитнес-блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и ее мужа. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, не стала переходить на стандартную систему, хотя ее доход превысил этот лимит. Общая сумма не уплаченных казне налогов оценивается в 300 миллионов рублей.

Как констатирует Дайнеко, цифровизация налоговой системы и трансформация законодательства диктуют новые правила игры, особенно это касается тех, кто работает в онлайн-пространстве — им тоже необходимо платить налоги с получаемого дохода. Рассуждая о том, зачем необходимо платить налоги блогерам, Дайнеко отметила, что, во-первых, уплата налогов — это конституционная обязанность, а не платить — равно нарушить закон, а нарушение закона чревато наказанием (от штрафов до лишения свободы).

Эксперт сообщает, что налоги позволяют иметь социальные гарантии: медицину, обучение, пенсию, соцвыплаты, а также улучшать инфраструктуру места проживания и многое другое. При этом есть и другой, не менее важный аспект — сейчас не платить налоги все сложнее.

"Меркантильный вопрос — быть в "серой" зоне… все сложнее и в большинстве случаев нецелесообразно: мониторинг предложений на страницах в соцсетях, выявление нелегального предпринимательства, контрольные закупки через интернет-ресурсы, возможность контролировать движение денежных средств — все это усложняет получение безналоговых доходов и грозит неприятностями", — поясняет Дайнеко.

Эксперт также отмечает, что неуплата налогов сейчас невыгодна, а система налогообложения РФ предлагает немало вариантов законной оптимизации, и налоговое бремя оказывается вполне по силам. "Главное – выбрать комфортную для себя систему налогообложения", — добавляет эксперт. Она указывает, что для блогеров есть несколько вариантов уплаты налогов: как физическое лицо (НДФЛ по ставке 13% для резидентов или 30% — для нерезидентов), как самозанятый (налог на профессиональный доход (НПД) по ставкам 4% и 6%) или как индивидуальный предприниматель (выбрать одну их трех систем налогообложения: ОСНО, УСН (доходы или доходы минус расходы), либо НПД).

По словам Дайнеко, откладывать легализацию деятельности в долгий ящик не стоит: за такую беспечность рано или поздно наступит ответственность — можно не только лишиться источника доходов, но и не получится расширить деятельность, так как крупные заказчики и бренды предпочитают работать и платить официально. "Поэтому рано или поздно выйти из тени и определиться все-таки придется", — добавляет она. Кроме того, как считает эксперт, существующие варианты налогообложения не только "тяжкий груз", но и возможность получать от своего официального статуса налогоплательщика преференции от государства.