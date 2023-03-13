ТАШКЕНТ, 13 мар — ПРАЙМ. Реестр импортеров 55 видов товаров известных мировых брендов, в том числе косметики, одежды, обуви и аксессуаров, будет создан в Узбекистане, а включенные в него компании и предприниматели будут уплачивать пониженные ввозные пошлины, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) страны. Отечественные бренды вытесняют зарубежных лидеров с российского рынка

На сайте базы национального законодательства Узбекистана lex.uz опубликовано постановление о порядке формирования и ведения реестра импортёров некоторых видов товаров международных брендов — в этот реестр будут включаться юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие прямые договоры с владельцами брендов или их уполномоченными поставщиками.

"Всем тем из них, кто пройдет сертификацию и будет включен в вышеуказанный реестр, будут предоставлены уникальные возможности поставлять продукцию мировых брендов с применением пониженных ставок импортной таможенной пошлины", — говорится в сообщении МИПТ для СМИ.

В список импорта 55 видов товарной номенклатуры включены духи, косметические средства, дорожные сумки, чемоданы, предметы одежды и обуви, бижутерия и ювелирные изделия, очки.

Сертификат о включении компании в реестр, выдаваемый МИПТ, будет действовать в течение одного года, пояснили в ведомстве. Стоимость рассмотрения заявки составит 0,8% от суммы каждого импортного контракта, переоформление сертификата — пять базовых расчётных величин (около 130 долларов), заключили там.