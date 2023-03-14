МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Инициатива Минцифры бессрочно обнулить налоги на прибыль IT-компаниям поможет установить правовую определенность их статуса как налогоплательщиков, сообщила РИА Новости эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ирина Абдеева. СМИ: Минцифры предложило сделать бессрочным нулевой налог для IT-компаний

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минцифры предложило для IT-компаний сделать бессрочное обнуление налога на прибыль. Нулевая ставка появилась как мера поддержки после введения санкций США и ЕС. До санкций налог составлял 20%, после — 3%. Сейчас нулевая ставка действует до 31 декабря 2024 года.

"Во многом эта инициатива вызвана, прежде всего, пониманием со стороны регулятора факта того, что IT-компаниям нужна правовая определенность их статуса как налогоплательщика. И нужна уверенность, что действие налоговых льгот не закончится в ближайшее время", — сказала Абдеева, пояснив, что возврат к 20% налога на прибыль будет воспринят крайне негативно, поэтому отрасль ожидает, что ставка налога либо будет бессрочно установлена на уровне 0%, либо вернется к ставке 3%, установленной в 2021 году во время первого "налогового маневра в IT".

Также важным является вопрос актуализации перечня видов деятельности, доход от которых позволяет эту налоговую ставку получить, заметила собеседница. Ведь не секрет, что налоговые льготы получают не все IT-компании, а только те, чей доход попадает в "льготируемый доход" в соответствии с пунктом 1.15 статьи 284 Налогового кодекса РФ.

"И здесь важно соблюсти баланс в части развития IT и стимулирования, в том числе стратегически важных компаний, и не привести к тому, что выпадающие доходы от недополученных налогов приведут к дефициту бюджета", — отметила юрист.

По ее мнению, 2022 год будет релевантным для анализа доходов IT-отрасли: возможно, разбить информацию по направлениям деятельности (разработчики ПО, инфраструктура, информационная безопасность и прочее) и определить, какие из ИТ-компаний, пока не получающих льготы, еще можно поддержать и включить в этот круг.