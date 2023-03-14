МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды вырастут в марте на 69% по сравнению с февральским показателем и составят 3,584 триллиона рублей, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса экспертов. Названы налоги, которые не должны платить пенсионеры

Так, аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают выплат в объеме 3,787 триллиона рублей, банка "Зенит" — 3,035 триллиона, Промсвязьбанка — 3,930 триллиона.

Налоговый период, по новым правилам, сократился до одного дня — 28 марта. Страховые взносы при этом составят: 832 миллиарда рублей — по оценке "БКС Мир инвестиций", 895 миллиардов — по оценке банка "Зенит" и 930 миллиардов — по оценке Промсвязьбанка.

НДС, НДПИ и акцизы, по оценке "БКС Мир инвестиций", составят 918 миллиардов, 505 миллиардов и 252 миллиарда рублей соответственно. Банк "Зенит" оценил эти выплаты, соответственно, в 720 миллиардов, 420 миллиардов и 105 миллиардов рублей, Промсвязьбанк — в 900 миллиардов, 600 миллиардов и 200 миллиардов рублей.

Налог на прибыль "БКС Мир инвестиций" оценивает в 1,09 триллиона рублей, банк "Зенит" — в 755 миллиардов, Промсвязьбанк — в 1 триллион рублей.

Как правило, за два-три дня до даты платежа экспортеры могут начать активнее продавать валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю.