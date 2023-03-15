МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Минфин и МИД России выступили с инициативой приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели антироссийские санкции, говорится в сообщении финансового ведомства. Эксперты спрогнозировали рост налоговых платежей в России

"Минфин России и МИД России выступили с предложением к президенту РФ издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры", — говорится в сообщении.

Минфин отмечает, что в отношении России с 2022 года вводятся односторонние экономические ограничительные меры западными странами, в том числе в феврале текущего года Россия включена Европейским Союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый "черный список ЕС".

"Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер", — полагают авторы инициативы.

"Действие указанных соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России", — уточняется в сообщении.

При этом Минфин поясняет, что в случае поддержки данного предложения применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено прямо с момента издания соответствующего указа главы государства.