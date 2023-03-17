МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Сервисные компании авиационной отрасли России получат налоговые льготы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин потребовал от властей гибкости из-за санкций

"Сегодня также рассмотрим законопроект, который позволит снизить издержки сервисных компаний авиационной отрасли, освободим их от уплаты двух налогов. Речь идет об оказании услуги по замене двигателей и других комплектующих гражданских самолетов", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что на такие операции теперь устанавливается нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость. Также при исчислении налога на прибыль в доходах и расходах не будет учитываться стоимость запасных частей и компонентов.

"Зачастую отправка в ремонт комплектующих и возврат их в эксплуатацию требует значительных финансовых и временных затрат. По налоговому законодательству такая услуга считается, как две сделки купли-продажи, поскольку при замене сервисная компания предоставляет авиаперевозчику исправные запчасти, получая от него вышедшие из строя, которые уже после ремонта возвращает в оборот. Сведения о подобной операции должны включаться в налоговую базу, чтобы ее определить, необходимо через независимую экспертизу рассчитать стоимость отремонтированного компонента", — добавил Мишустин.

Он заключил, что это позволит поддерживать летную годность авиапарка гражданских самолетов, сохранять транспортную доступность и связность российских регионов.

НОВЫЕ РЕГИОНЫ

Новым регионам РФ направят почти 190 миллионов рублей на "подъемные" выплаты для врачей, это позволит привлечь в медорганизации не менее 250 врачей и медработников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

"Правительство продолжает поддерживать медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, в малых городах, в отдаленных населенных пунктах. Прежде всего в рамках программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", теперь распространим их на наши новые регионы", — сказал Мишустин. Больничные листки в новых регионах оформляют в электронном виде

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что качественная медицинская помощь должна быть доступна во всех без исключения населенных пунктах.

"Важно сделать для этого все необходимое, направим новым регионам на это почти 190 миллионов рублей, на так называемые "подъемные" единовременные компенсации в рамках программ. Участвующие в них врачи при переезде получают по одному миллиону рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры — по 500 тысяч рублей", — сказал Мишустин.

Он добавил, что для тех, кто будет работать на удаленных и труднодоступных территориях, такие выплаты увеличены в полтора раза — до 1,5 миллиона и 750 тысяч соответственно.

"Это позволит привлечь в государственные медицинские организации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не менее 250 врачей и медицинских работников среднего звена", — сказал он.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.