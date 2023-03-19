МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Правительство одобрило обнуление ставки НДС для услуг по замене неисправных авиационных запчастей и комплектующих гражданских воздушных судов, сообщается на сайте кабмина. СМИ: США хотят запретить азиатским авиакомпаниям летать над Россией

"Решение правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.

Законопроект предполагает освобождение от НДС услуг по замене неисправных авиационных двигателей, компонентов и комплектующих изделий гражданских воздушных судов, передаваемых в обмен на аналогичные исправные авиационные двигатели, запасные части, компоненты и комплектующие изделия, предназначенные для ремонта и (или) модернизации гражданских воздушных судов или их составных частей.

В конце января Минфин сообщил, что подготовил поправки в Налоговый кодекс, предполагающие снижение налоговой нагрузки на сервисные компании в авиационной отрасли. Законопроектом предлагалось обнулить НДС на операции по обмену неисправных авиационных запчастей, а также вычесть стоимость этих запчастей из состава доходов и расходов при исчислении налога на прибыль организаций.

В Минфине отмечали, что выполнение этих мер будет способствовать реализации целей государственной программы РФ "Развитие авиационной промышленности на 2012-2025 годы".