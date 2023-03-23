МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Поднятие заградительных пошлин поспособствует стимулированию российского производство и развитию стране, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета Госдуме. В РВИО оценили идею Медведева с телеграммами Сталина

"По поводу стимулирования отечественного производства абсолютно согласен: умный протекционизм тоже важная мера, поднятие пошлин заградительных, вообще совокупность любых мер, которые будут давать возможность стране развиваться, все это очень важно. И мы здесь готовы со всеми сотрудничать для этого", — сказал он, выразив надежду на дальнейшее стимулирование по созданию рабочих мест в первую очередь для бизнес-объединений и предпринимателей.

Он добавил, что необходимо осмыслить и сделать предсказуемой налоговую политику.

"И для бизнеса обязательно сделать абсолютно понятными, прозрачными те правила, которые мы сделаем. Иначе не будут создавать рабочие места, те самые таланты и кадры, которыми мы дорожим", — пояснил премьер.