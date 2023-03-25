СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — ПРАЙМ. Уровень сбора налогов в бюджеты всех уровней, согласно оперативным данным, соответствует 2022 году, заявил РИА Новости заместитель руководителя УФНС России по Республике Крым Сергей Крюков. Туристический бизнес в Крыму получил более двух миллиардов рублей

"По оперативным данным мы однозначно выходим на уровень прошлого года. У нас большое значение, имеет сезонность – самое большое наполнение бюджета – третий квартал. Сейчас идет сдача деклараций, будут поступления еще за прошлый год. Точная оценка будет дана уже в апреле, но снижения нигде нет", — сообщил он.

По словам замглавы ФНС Крыма, в 2022 году налоговые поступления республики (вместе со страховыми взносами) в бюджеты всех уровней составили 152 миллиарда рублей, налоги в консолидированный бюджет республики составили чуть менее 70 миллиардов рублей — темп роста составил 118 % к бюджету 2021 года.

Крюков добавил, что в УФНС по республике понимают и учитывают возможные проблемы сбора налогов в туристической отрасли и сфере общественного питания из-за возможного спада активности в курортный сезон, который связан с некоторыми сложностями в логистике. Продажи "Москвича" в Крыму стартуют в апреле

"Уже предусмотрена дополнительная помощь, не только на региональном, но и федеральном уроне туристической отрасли республики", — добавил он.

Более двух миллиардов рублей выделены из федерального бюджета на поддержку туристического бизнеса в Крыму на четыре месяца с мая по сентябрь, она коснется 30 тысяч сотрудников отрасли, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

Президент России Владимир Путин призвал ранее министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туристическую отрасль в Крыму и Севастополе. Ранее на совещании Решетников сообщил, что турпоток на полуостров в 2022 году относительно 2021 года просел на треть.