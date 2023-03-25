Замруководителя УФНС Крыма Крюков: уровень сбора налогов в регионе соответствует 2022 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар — ПРАЙМ. Уровень сбора налогов в бюджеты всех уровней, согласно оперативным данным, соответствует 2022 году, заявил РИА Новости заместитель руководителя УФНС России по Республике Крым Сергей Крюков.
"По оперативным данным мы однозначно выходим на уровень прошлого года. У нас большое значение, имеет сезонность – самое большое наполнение бюджета – третий квартал. Сейчас идет сдача деклараций, будут поступления еще за прошлый год. Точная оценка будет дана уже в апреле, но снижения нигде нет", — сообщил он.
По словам замглавы ФНС Крыма, в 2022 году налоговые поступления республики (вместе со страховыми взносами) в бюджеты всех уровней составили 152 миллиарда рублей, налоги в консолидированный бюджет республики составили чуть менее 70 миллиардов рублей — темп роста составил 118 % к бюджету 2021 года.
Крюков добавил, что в УФНС по республике понимают и учитывают возможные проблемы сбора налогов в туристической отрасли и сфере общественного питания из-за возможного спада активности в курортный сезон, который связан с некоторыми сложностями в логистике.
"Уже предусмотрена дополнительная помощь, не только на региональном, но и федеральном уроне туристической отрасли республики", — добавил он.
Более двух миллиардов рублей выделены из федерального бюджета на поддержку туристического бизнеса в Крыму на четыре месяца с мая по сентябрь, она коснется 30 тысяч сотрудников отрасли, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Президент России Владимир Путин призвал ранее министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туристическую отрасль в Крыму и Севастополе. Ранее на совещании Решетников сообщил, что турпоток на полуостров в 2022 году относительно 2021 года просел на треть.
https://1prime.ru/nalogy/20230325/840195437.html