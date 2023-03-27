МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) готова к интеграции бесконтактной оплаты в приложение для самозанятых "Мой налог", приглашает к сотрудничеству банки и разработчиков SoftPOS-решений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Apple намерена разрешить в iOS 17 сторонние магазины приложений

"ФНС России готова к интеграции бесконтактной оплаты в приложение "Мой налог" со стороны банков и разработчиков решений SoftPOS", — сообщили в ведомстве.

SoftPOS – это технология бесконтактного приема платежей через смартфон.

"Самозанятому необходимо установить SoftPOS-приложение, после чего покупателю для оплаты услуги будет достаточно приложить свою банковскую карту или смартфон с NFC к телефону самозанятого (с версией Андроид не ниже 9). При успешной оплате чек сформируется автоматически. Таким образом, смартфон превращается в привычный банковский терминал для оплаты", — пояснили в ФНС.

Ведомство приглашает кредитные организации и разработчиков SoftPOS-решений для интеграции таких решений с официальным мобильным приложением "Мой налог".