МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) должна в короткие сроки выявить и обеспечить решение проблем налогоплательщиков по единому налоговому счету, следует из опубликованного на портале Кремля поручения президента Владимира Путина. В Крыму оценили уровень сбора налогов

Действие ЕНС и единого налогового платежа (ЕНП) началось с 1 января. Их могут использовать физлица и юрлица, а все налоговые обязательства можно оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН.

"ФНС России при участии общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" обеспечить организацию обратной связи с налогоплательщиками в отношении функционирования системы единого налогового счета и решение выявленных проблем в максимально короткие сроки", — сказано в документе.

Глава государства также поручил ведомству, Минфину и Госсовету по направлению "Экономика и финансы" оценить функционирование ЕНС применительно к российской бюджетной системе и подготовить предложения по ее совершенствованию.

Доклады о работе должны быть представлены до 15 апреля. Ответственными за поручения назначены глава ФНС Даниил Егоров, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, а также руководитель комиссии Госсовета Алексей Текслер и глава Минфина Антон Силуанов.