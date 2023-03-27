МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы должны отчитаться о доходах и расходах за 2022 год, они смогут опубликовать декларации самостоятельно, если захотят сделать это, заявил РИА Новости первый замглавы профильной думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе Юрий Синельщиков (КПРФ). ФНС разберется с проблемами налогоплательщиков в кратчайшие сроки

Глава комиссии Отари Аршба ранее сообщил, что отчитались только 260 депутатов и призвал поторопиться с документами "аккурат к первому апреля".

"Все должны сдавать по прежним правилам, ничего не меняется", — уточнил Синельщиков и добавил, что это касается и тех депутатов, которые работают в новых регионах, вопрос только в том, что документы не будут публиковаться в общем доступе.

"Они все будут декларировать (доходы) у нас депутаты, тут и нечего обсуждать, дело в том, что (тот, кто командирован в новые регионы) имеет право не публиковать", — добавил Синельщиков

По его информации, комиссия пока также не обсуждала в каком порядке по новым правилам декларации будут опубликованы. Согласно принятому ранее Госдумой закону, публикация деклараций парламентариев будет вестись в обобщенном виде.

Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах.

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.