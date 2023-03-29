МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии первой сессии парламента восьмого созыва, заявил о необходимости повышения налогообложения крупного и сырьевого бизнеса. Правительство Казахстана ушло в отставку

"Высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше. Такая практика давно и успешно зарекомендовала себя в мире. И это справедливо", — сказал Токаев в среду.

По его словам, ситуация в стране кардинально изменилась. "Новый Казахстан – это не лозунг, а реальность. Предстоит большая работа, которую всем нам предстоит делать общими усилиями", — отметил глава государства.

Казахстанский лидер считает, что нужно стимулировать деловую активность. Для этого, прежде всего, следует сформировать справедливую, стабильную и прозрачную налоговую систему. Новая модель налоговой политики должна обеспечить оптимальное распределение национального богатства, высокий уровень экономической активности и точечную поддержку приоритетных отраслей экономики. "Налоговый кодекс и налоговая политика должны быть понятными и стабильными", — полагает он.

Токаев подчеркнул, что весь процесс взаимодействия фискальных органов с бизнесом "требуется, наконец, полностью оцифровать". "Это позволит в значительной степени облегчить жизнь предпринимателей, а также на системной основе увеличивать поступления в бюджет", — уверен президент.

Исходя из отраслевых приоритетов, следует дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость, которые формируют львиную долю госбюджета, добавил глава государства.