МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Джереми Хант сказал в среду, что финансировать сокращение налогов посредством увеличения заимствований нельзя. В Британии зафиксировали рекордную инфляцию в розничной торговле

Именно такой подход предполагали экономические планы бывшей главы правительства Лиз Трасс, которые спровоцировали падение цен на британские активы.

"В частности, думаю, очевидно, что нельзя финансировать понижение налогов за счет увеличения долга. Поэтому мы изменили курс", — сказал Хант, выступая в парламенте.