2023-03-29T12:49:13+03:00
2023-03-29T12:49:13+03:00
2023-03-29T12:49:13+03:00
2023
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Минфин Британии предостерег от снижения налогов за счет долгов
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Министр финансов Великобритании Джереми Хант сказал в среду, что финансировать сокращение налогов посредством увеличения заимствований нельзя. Именно такой подход предполагали... ПРАЙМ, 29.03.2023
налоги, экономика, мировая экономика, новости, великобритания, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Джереми Хант сказал в среду, что финансировать сокращение налогов посредством увеличения заимствований нельзя.
Именно такой подход предполагали экономические планы бывшей главы правительства Лиз Трасс, которые спровоцировали падение цен на британские активы.
"В частности, думаю, очевидно, что нельзя финансировать понижение налогов за счет увеличения долга. Поэтому мы изменили курс", — сказал Хант, выступая в парламенте.