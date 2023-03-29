МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Финкомитет Сената США выявил, что швейцарский банк Credit Suisse, ранее помогавший американцам уклоняться от налогов, делает это вновь, нарушая соответствующие соглашения — в частности, была обнаружена схема с нераскрытием почти 100 миллионов долларов, следует из документа регулятора. UBS сменил гендиректора в связи с поглощением Credit Suisse

В 2014 году банк признал себя виновным по уголовным обвинениям в "сознательном и преднамеренном" содействии тысячам американских клиентов в сокрытии их оффшорных активов и доходов. В то время он признал, что использовал подставных лиц, уничтожал учетные записи и доставлял наличные деньги американским клиентам, чтобы предотвратить обнаружение, соглашаясь расправиться с уклоняющимися от уплаты налогов в США в рамках своей сделки о признании вины. Credit Suisse также согласился в то время на ряд реформ был оштрафован на 2,6 миллиарда долларов.

"Расследование комитета выявило серьезные нарушения этого соглашения, включая ранее неизвестный, продолжающийся и потенциально преступный сговор, связанный с нераскрытием почти 100 миллионов долларов на секретных оффшорных счетах, принадлежащих одной семье американских налогоплательщиков", — говорится в документе.

Комитет также запросил у Credit Suisse информацию о любых других крупных незадекларированных счетах, принадлежащих сверхбогатым гражданам США с состоянием более 20 миллионов долларов, хранящихся в банке. К моменту завершения расследования было выявлено 23 таких счета, и в настоящее время проводятся дополнительные проверки. Исходя из выводов комитета, общая сумма, скрытая в нарушение соглашения, составляет более 700 миллионов долларов.

Расследование также показало, насколько банкиры Credit Suisse способствовали и пособничали уклонению от уплаты налогов в офшорах американскому бизнесмену Дэну Хорски, который в 2016 году признал себя виновным в одном из крупнейших уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в истории США. Так, сотрудники банка помогли Хорски скрыть от властей США 220 миллионов долларов.

Комитет сообщает, что ситуация может привести к одному из самых крупных штрафов по правилам отчетности по иностранным банковским счетам.

Credit Suisse был основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек. В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Девятнадцатого марта центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).