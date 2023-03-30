МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. На Украине с 1 июля налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо вернется на уровень 20%, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. В украинский бюджет поступил грант от США

По его словам, снижение ставок, которое произошло год назад, назад было большой ошибкой. Оно никак не отразилось на ценах, а только повлияло на доходы трейдеров, рассказал депутат изданию "РБК-Украина".

Помимо этого, в стране возобновят налоговые проверки и штрафы, а также отменят налог в два процента, введенный в качестве альтернативы общей системе налогообложения. Меры будут приняты также с 1 июля, уточнял ранее Гетманцев.