МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Квота на беспошлинный ввоз в РФ сахара-сырца в 2023 году определена в объеме не более 100 тысяч тонн, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). На СПбМТСБ прошли первые биржевые торги сахаром

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза тростникового сахара-сырца в период по 31 декабря 2023 года", — говорится в сообщении.

В отношении России размер квоты определен в размере 100 тысяч тонн. Для сахара-сырца, ввозимого в Белоруссию, от ввозной таможенной пошлины освобождается объем поставок не более 100 тысячи тонн, для Казахстана утверждена квота в размере не более 350 тысяч тонн, для Киргизии — не более 50 тысяч тонн.

"Решение принято с учетом индикативных балансов государств-членов ЕАЭС по сахару на 2023 год. Одобренная тарифная льгота направлена на развитие внутреннего производства сахарной отрасли и обеспечение сырьем предприятий стран Союза", – приводятся в сообщении слова министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

Он также уточнил, что к указанному вопросу планируется вернуться осенью — с учетом возможностей по взаимному закрытию потребностей в сахаре со стороны государств-членов ЕАЭС.