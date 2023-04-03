МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует в 2023 году принятие поправок в Налоговый кодекс, предполагающих введение обратного акциза на синтетический каучук, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на доклад министерства. В России продлят срок направления требований уплаты налоговой задолженности

По сообщению газеты, министерство указывает, что планируется предусмотреть "особый порядок обложения акцизом произведенного синтетического каучука". "Параметры акциза будут зависеть от биржевых цен на натуральный каучук на сингапурском рынке и на бутан и бутадиен (сырье для производства каучука) на роттердамском рынке", — пишет издание.

Так, в случае неблагоприятных цен для производителей будет применяться обратный акциз, возмещаемый компаниям из федерального бюджета.

Ссылаясь на представителя Минфина, газета пишет, что министерство внесло соответствующий законопроект в правительство в феврале этого года: он согласован с Минэнерго, Минпромторгом и Минэкономразвития, а выплата обратного акциза предполагается при заключении соглашения производителя каучука с Минэнерго. При этом предельный срок действия соглашения составит 10 лет.

Как напоминает издание, президент РФ Владимир Путин еще в декабре 2020 года поручил правительству разработать стимулирующие меры для производства синтетических каучуков, позволяющих применять демпфирующий механизм при их реализации. Минфин в апреле 2021 года обнародовал проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих введение обратного акциза на синтетический каучук в размере 3660 рублей за тонну. Во внесенном проекте параметры акциза "уточнены в сравнении с первоначальной версией законопроекта", пишет издание.

"Для ограничения объема выпадающих из бюджета доходов будет установлена предельная величина выплат. Компании будут обязаны вернуть возмещенный акциз, если соглашение будет расторгнуто", — сообщает газета со ссылкой на представителя министерства, добавляя, что привязку к международным котировкам собеседник объяснил тем, что в России "нет общепризнанных объективных рыночных котировок на синтетические каучуки и сырье для их производства".