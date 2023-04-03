МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам доработал ко второму чтению законопроект, позволяющий физлицам с 1 июля 2023 года получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через личный кабинет на портале госуслуг. На рассмотрение ГД законопроект планируют вынести 6 апреля. В России продлят срок направления требований уплаты налоговой задолженности

Министр финансов Антон Силуанов ранее пояснял, что принятие законопроекта позволит упростить и сделает более удобным взаимодействие граждан, которые активно пользуются "Госуслугами", с налоговыми органами.

Сейчас ФНС России направляет налоговые уведомления заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

Первоначальная редакция документа предполагала, что с 1 января 2024 года гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, возможность получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале госуслуг, без их направления по почте.

Бюджетный комитет в понедельник поддержал поправку к законопроекту, которая предоставляет физлицам такую возможность уже с 1 июля 2023 года. "Просьба была от Федеральной налоговой службы и министерства цифрового развития, что они готовы раньше перейти на этот порядок. И решили, что с 1 июля 2023 года этот порядок может быть реализован", — пояснила первый замглавы бюджетного комитета Ольга Ануфриева, представляя поправки к законопроекту.