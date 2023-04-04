МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российское законодательство предусматривает несколько случаев, при которых самозанятые лица могут получить налоговые вычеты — например, при продаже недвижимости, рассказал РИА Новости эксперт института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов. Россиянам раскрыли, можно ли выгодно взять отпуск в майские праздники

"Ряд налоговых вычетов самозанятые граждане вполне могут использовать в той же мере, что и иные категории физических лиц. В данном случае речь идет о группе вычетов, связанных с получением определенных доходов – в частности доходов от продажи имущества", — пояснил он.

Самозанятость — является специальным налоговым режимом для физлиц, работающих на себя. Налоговая ставка при использовании данного режима при работе с физлицами равна 4%, с юридическими — 6%. Министр финансов Антон Силуанов заявил ранее, что власти не планируют распространять на этот режим имущественные и социальные налоговые вычеты.

По мнению Саськова режим "самозанятости" часто применяют как форму налоговой легализации дополнительных доходов при наличии основного места работы. "В таком случае самозанятый гражданин вполне себе может полноценно воспользоваться налоговыми вычетами по НДФЛ в рамках доходов с которых собственно и удержан НДФЛ", — сказал он и отметил, что с доходов, полученных непосредственно в рамках данного режима, вернуть НДФЛ не получится. В Госдуме подготовили законопроект о налоговых уведомлениях для россиян

"По сути все сводится к весьма простой формулировке: самозанятые не являются плательщиками НДФЛ по доходам, полученным в данном налоговом режиме. И собственно возникает вполне логичный вопрос, а как можно вычесть то, чего нет? Нет НДФЛ — нет и вычета! В противном случае это уже будет не налоговый вычет по НДФЛ, а прямые бюджетные субсидии", — заявил он.

Эксперт также отметил, что режим самозанятых сам по себе является преференциальным: гражданам дается необлагаемый период для начала личного дела, а налоговые ставки для таких плательщиков очень низкие. Кроме того, режим предусматривает простое взаимодействие с налоговыми органами и полное отсутствие необходимости нести расходы на какое бы то ни было бухгалтерское сопровождение.