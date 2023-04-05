МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин совместно с лидерами фракций внес в нижнюю палату российского парламента проект закона об увеличении налоговых вычетов по НДФЛ. Названы случаи, когда самозанятые имеют право на налоговые вычеты

Речь идет о вычетах за получение образования, покупку лекарств и лечение.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, документ был разработан в рамках реализации послания президента, он направлен на поддержку граждан.

Проект предполагает увеличение максимальной суммы расходов, с которой можно получить вычет:

до 110 тысяч за обучение ребенка;

до 150 тысяч за собственное образование,

до 150 тысяч за лечение и приобретение лекарств, в том числе для родственников.

Таким образом россияне смогут вернуть в качестве вычета до 19,5 тысячи рублей.

Кроем того, законопроект предусматривает применение повышающего коэффициента 1,5 при учете расходов на покупку высокотехнологичного оборудования российского производства. Ожидается, что это поможет стимулировать выпуск такой продукции и спрос на нее.