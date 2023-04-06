МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, согласно которому россияне с июля этого года смогут получать налоговые уведомления и требования по уплате налогов через "Госуслуги". Более 40 миллионов россиян получили электронный полис ОМС на "Госуслугах"

Как ранее отмечал глава Минфина Антон Силуанов, такой шаг сделает удобнее взаимодействие между пользователями портала и налоговой.

Сейчас налоговые уведомления рассылаются либо в бумажной форме с заказными письмами, либо в электронном формате через личный кабинет налогоплательщика. Согласно новому закону, с 1 июля 2023 года россияне, имеющие подтвержденный аккаунт в ЕСИА, смогут получить такие уведомления через "Госуслуги". При желании от рассылки можно будет отказаться, направив уведомление в налоговый орган.

При этом документы, в которых содержится налоговая тайна, будут передаваться через портал исключительно с согласия получателя.

Изначально мера должна была заработать только в 2024 году, но при подготовке документа ко второму чтению срок сократили по просьбе Федеральной налоговой службы и Минцифры.