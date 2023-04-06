Россияне смогут получать налоговые уведомления через "Госуслуги"
Госдума приняла закон, позволяющий с июля получать налоговые уведомления через "Госуслуги"
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, согласно которому россияне с июля этого года смогут получать налоговые уведомления и требования по уплате налогов через "Госуслуги".
Как ранее отмечал глава Минфина Антон Силуанов, такой шаг сделает удобнее взаимодействие между пользователями портала и налоговой.
Сейчас налоговые уведомления рассылаются либо в бумажной форме с заказными письмами, либо в электронном формате через личный кабинет налогоплательщика. Согласно новому закону, с 1 июля 2023 года россияне, имеющие подтвержденный аккаунт в ЕСИА, смогут получить такие уведомления через "Госуслуги". При желании от рассылки можно будет отказаться, направив уведомление в налоговый орган.
При этом документы, в которых содержится налоговая тайна, будут передаваться через портал исключительно с согласия получателя.
Изначально мера должна была заработать только в 2024 году, но при подготовке документа ко второму чтению срок сократили по просьбе Федеральной налоговой службы и Минцифры.
https://1prime.ru/nalogy/20230406/840303308.html
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