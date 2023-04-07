МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин даст Минпромторгу и Минфину поручения о включении вторичной меди и лома цветных металлов в Общероссийский классификатор продукции, чтобы нивелировать риски хищения НДС при переработке цветного лома, сообщается в телеграм-канале правительства. Аффинажные заводы и Гознак освободили от НДС при продаже слитков физлицам

Во время встречи Мишустина с депутатами Госдумы представитель ЛДПР Андрей Луговой обратил внимание на проблему хищения НДС при переработке цветного лома. По его словам, ежегодно применение налоговых схем при переработке лома лишает бюджет более 20 миллиардов рублей. Для устранения проблемы депутат предложил внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

"Как заметил Михаил Мишустин, механизм, когда НДС уплачивается агентами, а не продавцами при реализации, уже действует в отношении вторичного алюминия. Это позволило нивелировать риски незаконного принятия к вычету НДС без уплаты. Для того чтобы распространить этот механизм на вторичную медь и лом цветных металлов, необходимо внести эти позиции в Общероссийский классификатор продукции. Глава правительства пообещал дать соответствующее поручение Минпромторгу и Минфину", — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства.

Мишустин в четверг встретился с депутатами, которые во время отчета правительства в Госдуме 23 марта в силу регламента не успели задать свои вопросы.