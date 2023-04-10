МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Фондовый рынок Японии завершил сессию в плюсе, а иена слегка просела. Инвесторы надеются, что мировая экономика выстоит перед лицом высокой инфляции и повышенных процентных ставок. Правда, изменения котировок были небольшими в преддверии первой пресс-конференции управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды. Мосбиржа запустила торги акциями без листинга на внебиржевом рынке

Nikkei вырос на 0,42% до 27 633,66 пункта. Индекс более широкого рынка Topix повысился на 0,56% до 1 976,53 пункта.

В последние недели рынки страдали от резких изменений прогнозов относительно мировых процентных ставок, которые могут быть отправной точкой при формировании оценок акций и прогнозов экономического роста. Однако в последнее время прогнозы стали стабилизироваться: все сходятся во мнении, что в США близок пик процентных ставок. Вышедшие на прошлой неделе показатели рынка труда США также были стабильны, что дало надежду на то, что экономический ущерб может быть не таким уж большим.

"Японский фондовый рынок подрос на фоне ожидающегося сохранения устойчивости рынка труда США", — отметил Масахиро Итикава, главный рыночный стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management в Токио. Однако в отсутствие иных катализаторов рост был ограничен.

Рынки Гонконга, стран Европы и США в пятницу были закрыты, и некоторые остаются закрытыми и сегодня в связи с Пасхой.

В число повысившихся бумаг входят акции Oriental Land Co, оператора парков Disney. Они выросли на 2,67% до годового максимума. Инвесторы радуются тому, что пандемия COVID-19 отступает. Акции Nintendo прибавили 4%. Снижение иены приводит к росту прибыли экспортеров.

Акции страхового и банковского секторов, чувствительные к ставкам, стабилизировались. Соответствующие субиндексы выросли на 1,21% и 0,62%.

Акции транспортных компания повысились на 2,86%, возглавив рост среди 33 субиндексов Токийской фондовой биржи. Акции Nippon Yusen подскочили на 3,54%, возглавив подъем в Nikkei.

Позднее сегодня Уэда проведет свою первую пресс-конференцию в качестве главы Банка Японии. Инвесторов будет интересовать, планируется ли отход от крайне мягкой политики.