МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Счетная палата РФ видит необходимость доработать законопроект, направленный на снижение налоговой нагрузки на сервисные компании в авиационной отрасли, в том числе из-за отсутствия расчетов выпадающих доходов бюджета, говорится в заключении контрольного ведомства на проект. Туроператоров могут освободить от НДС на поездки по России

В начале апреля комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении внесенного правительством РФ законопроекта, который устанавливает нулевую ставку НДС на операции по замене неисправных двигателей, запчастей, компонентов и комплектующих гражданских самолетов, а также исключает их стоимость из состава доходов и расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций. Принятие законопроекта будет способствовать реализации целей государственной программы РФ "Развитие авиационной промышленности на 2012-2025 годы", указывается в пояснительной записке к нему.

"Поддерживая концепцию законопроекта, отмечаем, что в настоящее время предлагаемые законопроектом освобождаемые от налогообложения сделки рассматриваются как мена или как две сделки купли-продажи с соответствующим документальным оформлением и включением в налоговую базу по НДС и по налогу на прибыль организаций", — пишет Счетная палата.

"Следовательно, проектируемые изменения по налогу на прибыль организаций повлекут выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту отсутствует информация о выпадающих доходах бюджетов бюджетной системы РФ, возникающих в связи с реализацией решений, предлагаемых законопроектом", — говорится в заключении.

Аудиторы отмечают, что, согласно статье предлагаемого законопроекта, нормы вступают в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее очередного налогового периода по соответствующему налогу. При этом налоговым периодом по НДС является квартал, налоговым периодом по налогу на прибыль организаций — календарный год. "С учетом того, что НДС и налог на прибыль организаций напрямую взаимосвязаны, предлагаемые законопроектом изменения по указанным налогам должны быть синхронизированы с точки зрения вступления норм федерального закона в силу", — говорится в заключении.

"На основании изложенного законопроект требует доработки", — констатируют аудиторы.