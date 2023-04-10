МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который предусматривает повышение социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение. Документ планируется вынести 12 апреля на рассмотрение ГД. Названа доля россиян, никогда не оформлявших налоговый вычет

Законопроект внесли председатель ГД Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций и первый зампредом бюджетного комитета Ольга Ануфриева. Принятие законопроекта позволит реализовать положения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, поддержать граждан и стимулировать производство высокотехнологичного оборудования.

Ануфриева рассказала на заседании бюджетного комитета, что законопроект "готовился непосредственно с участием правительства".

В частности, в целях поддержки семей с детьми законопроект повышает максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, до 110 тысяч с 50 тысяч рублей, а на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, и покупку лекарств, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, на накопительную часть трудовой пенсии, физкультурно-оздоровительные услуги — до 150 тысяч со 120 тысяч рублей. Россияне смогут получать налоговые уведомления через "Госуслуги"

Соответственно, максимальный размер налогового вычета на обучение ребенка, то есть та сумма НДФЛ, которую граждане вправе вернуть, вырастет до 14 300 рублей с 6 500 рублей, а на собственное обучение, лечение и покупку лекарств – до 19 500 рублей с 15 600 рублей.

Кроме того, в целях стимулирования производства и спроса на отечественное высокотехнологичное оборудование законопроектом предлагается к расходам на приобретение таких средств применять повышающий коэффициент 1,5 по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта.

Соответствующие изменения вносятся в статьи 219 и 257 части второй Налогового кодекса.