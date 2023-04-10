Бюджетный комитет Госдумы одобрил увеличение вычетов по НДФЛ на обучение и лечение
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который предусматривает повышение социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение. Документ планируется вынести 12 апреля на рассмотрение ГД.
Законопроект внесли председатель ГД Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций и первый зампредом бюджетного комитета Ольга Ануфриева. Принятие законопроекта позволит реализовать положения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, поддержать граждан и стимулировать производство высокотехнологичного оборудования.
Ануфриева рассказала на заседании бюджетного комитета, что законопроект "готовился непосредственно с участием правительства".
В частности, в целях поддержки семей с детьми законопроект повышает максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, до 110 тысяч с 50 тысяч рублей, а на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, и покупку лекарств, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, на накопительную часть трудовой пенсии, физкультурно-оздоровительные услуги — до 150 тысяч со 120 тысяч рублей.
Соответственно, максимальный размер налогового вычета на обучение ребенка, то есть та сумма НДФЛ, которую граждане вправе вернуть, вырастет до 14 300 рублей с 6 500 рублей, а на собственное обучение, лечение и покупку лекарств – до 19 500 рублей с 15 600 рублей.
Кроме того, в целях стимулирования производства и спроса на отечественное высокотехнологичное оборудование законопроектом предлагается к расходам на приобретение таких средств применять повышающий коэффициент 1,5 по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта.
Соответствующие изменения вносятся в статьи 219 и 257 части второй Налогового кодекса.
https://1prime.ru/nalogy/20230410/840335467.html