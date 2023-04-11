МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ опроверг планы по повышению НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) в угольной отрасли в четвертом квартале — произошло недопонимание, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Названы сроки передачи Минфину данных по налоговой базе компаний

Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу министерства сообщила, что Минфин планирует увеличить НДПИ в угольной отрасли в четвертом квартале "в случае хороших финансовых результатов работы участников рынка" с начала года, при этом введение экспортных пошлин пока не рассматривается. В пресс-службе ведомства РИА Новости также подтвердили эту информацию.

"Мы не решили что-то собирать, здесь вопрос на уровне правительства пусть решается. Поэтому мы просто говорим о том, что они (угольные компании — ред.) платили повышенный НДПИ в первом квартале, поэтому сейчас их исключили из сбора. Дальше правительство по ним будет принимать решение", — сказал он, отвечая на вопрос о повышении НДПИ для угольщиков, несмотря на то, что их освободили от необходимости платить единоразовый сбор в бюджет.

"Здесь, мне кажется, произошло какое-то недопонимание. Мы даже по угольщикам сейчас не видим. Любые решения на этот счет в конечном счете будут приниматься руководством — правительством и президентом. Здесь какие-то другие отрасли мы не смотрим, и угольщиков тоже, кстати, не смотрим. Мы сейчас работаем над единоразовым обязательным платежом. Наша работа здесь сосредоточена", — сказал Сазанов, отвечая на вопрос о том, видит ли ведомство возможность повысить налоговые платежи в других отраслях по аналогии с угольными компаниями.