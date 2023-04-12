МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает повышение социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на обучение и лечение, а также на стимулирование производства высокотехнологичного оборудования. Названа доля россиян, никогда не оформлявших налоговый вычет

Законопроект внесли в ГД спикер Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций и первый зампред комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. Принятие законопроекта позволит реализовать положения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, он направлен на поддержку граждан и стимулирование производства высокотехнологичного оборудования.

"Расходы на обучение, поддержку здоровья – социально значимые и работают на перспективу, создавая условия для роста качества жизни людей и экономики страны. Увеличение налоговых вычетов сэкономит средства, которые граждане смогут направить на дополнительное образование", — сказал журналистам Володин.

Чтобы поддержать семьи с детьми законопроект повышает максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ:

на обучение ребенка, до 110 тысяч с 50 тысяч рублей,

на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств — до 150 тысяч со 120 тысяч рублей.

Предельная сумма затрат на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки своей квалификации, физкультурно-оздоровительные услуги, с которых предоставляется вычет, также увеличивается до 150 тысяч со 120 тысяч рублей.

Таким образом, предельный размер налогового вычета на обучение ребенка, то есть та сумма НДФЛ, которую граждане вправе вернуть, увеличится до 14 300 рублей с 6 500 рублей, а на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели – до 19 500 рублей с 15 600 рублей.

Кроме того, в целях стимулирования производства и спроса на отечественное высокотехнологичное оборудование законопроектом предлагается к расходам на приобретение таких средств применять повышающий коэффициент 1,5 по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта.