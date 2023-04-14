МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ обсуждает с нефтяниками еще ряд идей по корректировке механизма налогообложения, хотя баланс интересов в целом достигнут, заявил министр финансов Антон Силуанов. Вступает в силу ограничение дисконта на Urals к Brent для расчета налогов

"У нас есть еще ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтяников. Обсуждаем в правительстве и, соответственно, с нефтедобывающими компаниями", — сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Он также добавил, что дисконт между марками нефти Brent и Urals сейчас сокращается, при этом Минфин установил механизм для более объективного налогообложения нефтяных компаний.

"Мы установили механизм для того, чтобы на уровень налогообложения нефтедобывающих компаний и, которые являются экспортерами, был более объективен. То есть мы этот уровень дисконта между Brent и Urals отрегулировали таким образом, что, несмотря на те уровни цен при продажах нашей нефти на мировых рынках, мы будем рассчитывать налог на добычу полезных ископаемых, исходя из фиксированного объема разницы между двумя сортами нефти", — сказал он.

"Мы, с одной стороны, приняли решение о прогнозируемости и защите бюджетных доходов, которые мы получаем от нефти и газа. С другой стороны, дали сигнал нашим компаниям нефтедобывающим о том, что нужно продавать свою нефть не ниже этих значений. И я думаю, что такой баланс интересов между нефтепроизводителями и государством в целом достигнут", — добавил министр.