МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды упадут в апреле на 14,5% по сравнению с мартовским показателем и составят 3,065 триллиона рублей, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса экспертов. В Крыму оценили уровень сбора налогов

Так, аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают выплат в объеме 2,759 триллиона рублей, Промсвязьбанка — 3,370 триллиона.

Налоговый период, по новым правилам, заканчивается 28 апреля — до этого дня необходимо произвести оплату. Страховые взносы при этом составят 888 миллиардов рублей, по оценке "БКС Мир инвестиций", 950 миллиардов — по оценке Промсвязьбанка.

НДС, НДПИ и акцизы, по оценке "БКС Мир инвестиций", составят 217 миллиардов, 523 миллиарда и 223 миллиарда рублей соответственно. Промсвязьбанк оценил эти выплаты, соответственно, в 380 миллиардов, 590 миллиардов и 200 миллиардов рублей.

Налог на прибыль "БКС Мир инвестиций" оценивает в 786 миллиардов рублей, Промсвязьбанк — в 950 миллиардов.

Как правило, за два-три дня до даты платежа экспортеры могут начать активнее продавать валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю.