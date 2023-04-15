Правительство расширило список детских товаров, облагаемых пониженным НДС
Правительство включило детские кровати в список товаров, облагаемых НДС в десять процентов
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
"Расширен перечень детских товаров, облагаемых НДС по сниженной ставке 10%. В список добавлены товары отечественного производства: деревянные манежи и кровати из целого ряда материалов, включая тростник, лозу или бамбук", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале правительства.
Отмечается, что постановление, подписанное Мишустиным, направлено на реализацию плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров, утвержденного правительством в 2020 году. "Его главная цель – повысить качество, безопасность и доступность товаров для детей, увеличить долю отечественной продукции на российском рынке", — уточнили в пресс-службе.
https://1prime.ru/nalogy/20230415/840383479.html
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