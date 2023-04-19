МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о расширении перечня результатов интеллектуальной деятельности (РИД), в отношении которых субъекты РФ вправе устанавливать пониженную ставку налога на прибыль организаций. Госдума приняла закон об ограничении дисконта Urals к Brent

Документ направлен на стимулирование введения в оборот результатов интеллектуальной деятельности. Он расширяет перечень РИД, на которые субъекты РФ смогут снижать региональную часть налога на прибыль в диапазоне от нуля до 17% для российских организаций.

В этот перечень будут включаться изобретения, полезные модели, промышленные образцы, удостоверенные патентами, которые выданы не только Роспатентом, но и международными организациями (при условии их действия на территории РФ) или иностранными национальными (региональными) патентными ведомствами. Помимо зарегистрированных в Роспатенте программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, в перечень также войдут селекционные достижения, удостоверенные патентами Минсельхоза России.

Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Нововведения позволят большему числу российских резидентов оформлять права на результаты интеллектуальной деятельности и эффективно управлять такими правами — предоставлять лицензии, отмечается в пояснительной записке. Такие дополнительные стимулы необходимы для российских резидентов в условиях, когда доступ РФ к иностранной высокотехнологичной продукции и наукоемким технологиям существенно ограничен, подчеркивается там.