МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о применении нулевой ставки НДС при реализации российских товаров со складов на территории иностранного государства за пределами ЕАЭС. Правительство расширило список детских товаров, облагаемых пониженным НДС

Документ призван создать условия для увеличения экспорта товаров в сегменте розничной торговли. Он устанавливает порядок подтверждения применения нулевой ставки НДС при реализации товаров, ранее вывезенных за рубеж, иностранным физлицам со склада (из помещения) на территории иностранного государства, не входящего в Евразийский экономический союз.

Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС необходимо будет представить в налоговые органы электронный реестр, содержащий сведения из декларации на товары, поданной в российский таможенный орган, документов на их оплату и договора аренды склада (помещения) за рубежом, с которого они реализуются.

Кроме того, вносятся изменения в порядок применения налоговых вычетов по НДС. По аналогии с экспортом несырьевых товаров, при реализации товаров физлицам на территории иностранного государства налогоплательщикам предоставляется право на применение налоговых вычетов, не дожидаясь подтверждения обоснованности нулевой ставки НДС, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года.