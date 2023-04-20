ЖЕНЕВА, 20 апр — ПРАЙМ. Италия и Швейцария достигли соглашения по налоговым вопросам, касающимся налогообложения физических лиц, Рим исключил Берн из своего черного списка, составленного в 1999 году, говорится в опубликованном заявлении на сайте министерства финансов Швейцарии. Французам пообещали "черный квартал" из-за роста цен на еду

"Федеральный советник Карин Келлер-Саттер (министр финансов Швейцарии — ред.) и министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти подписали сегодня декларацию, направленную на урегулирование все еще открытых налоговых вопросов. Италия согласилась исключить Швейцарию из своего черного списка, составленного в 1999 году", — сказано в документе.

Ведомство добавляет, что Швейцария и Италия решили ввести временные правила, действующие до 30 июня 2023 года, в отношении налогообложения удаленной работы трансграничных работников.