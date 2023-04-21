МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект об освобождении от НДФЛ доходов, полученных старателем от продажи золота, при условии, что объем добытого не превышает один килограмм в год, сообщило министерство финансов. Госдума одобрила повышение налоговых вычетов по НДФЛ

"Минфин России подготовил законопроект, устанавливающий особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей, занимающихся старательской деятельностью. Так, при приобретении у старателя драгоценных металлов предполагается, что исчислять и уплачивать НДС в бюджет будет покупатель, который в данном случае признается налоговым агентом", — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

В нем отмечается, что это позволит уменьшить затраты старателей на ведение документов для расчетов по НДС, а также будет способствовать эффективности администрирования таких операций.

"Доходы, полученные старателем от продажи золота, будут освобождены от НДФЛ, если объем добытого золота не превышает одного килограмма в год. В случае превышения такого количества, налогообложение будет осуществляется в общеустановленном порядке", — добавляется в сообщении.

"Документ, разработанный в связи с принятием федерального закона "О старательской деятельности", сегодня одобрен на заседании правительства РФ", — заключает Минфин.