МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект, уточняющий законодательство по отдельным налогам и сборам, а также вводящим ряд изменений: например, предлагается распространить режим НДД на три месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщило министерство финансов. Госдума одобрила повышение налоговых вычетов по НДФЛ

"Правительство РФ сегодня одобрило законопроект Минфина России, подготовленный в рамках реализации основных направлений налоговой политики на 2022-2024 годы. Документ уточняет законодательство по отдельным налогам и сборам, а также предусматривает ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Так, среди основных изменений Минфин выделяет: предложение внедрить институт электронной банковской гарантии при возмещении НДС и акцизов — предполагается, что такая гарантия будет поступать в налоговые органы непосредственно от гарантов; предоставление возможности использовать личный кабинет налогоплательщика индивидуальными предпринимателями; предоставление возможности увеличить лимит расходов на покупку или создание единицы товаров или услуг в рекламных целях, которые освобождаются от НДС, со 100 до 300 рублей.

Кроме того, согласно законопроекту, стандартный налоговый вычет по НДФЛ смогут получить родители, чьи дети или подопечные, признаны недееспособными. Также, отмечает министерство, будет упрощен порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ: теперь организации, предоставившие услугу, смогут самостоятельно передавать в налоговую службу сведения, необходимые для получения гражданами социального налогового вычета по НДФЛ, а налогоплательщикам для получения такого вычета будет достаточно направить в налоговую инспекцию по месту жительства только заявление на налоговый вычет.

Законопроектом также предлагается продлить 50-процентное ограничение по учету убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах для компаний до 2030 года. Также, предлагается упростить порядок освобождения от транспортного налога автомобилей в розыске. "Проактивно, без заявления налогоплательщика, будет прекращено исчисление налога с начала розыска автомобиля до его возврата владельцу. В ФНС России информацию о розыске будет передавать орган, уполномоченный МВД России. При этом за владельцем сохранится право самостоятельно представить в налоговую подтверждающие документы", — отмечают в министерстве, добавляя, что сейчас граждане ежегодного должны подтверждать статус угнанного автомобиля.

"Предлагается дать возможность производить подакцизные товары в региональных инвестиционных проектах, чтобы в рамках таких проектов создавались жидкая сталь, этан и сжиженный углеводородный газ. На три месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре предлагается распространить режим НДД, так как в действующей системе налогообложения их разработка нерентабельна", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в целях освобождения от налогообложения предлагается установить предельную величину компенсационных выплат при оплате дистанционным работникам расходов, связанных с использованием ими собственного или арендованного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств для выполнения трудовой функции, в размере 35 рублей за каждый день выполнения трудовой функции дистанционно.