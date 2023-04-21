МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о легализации добычи золота физическими лицами и налоговых льготах для них, следует из базы данных нижней палаты парламента. Сейчас добыча золота разрешена лишь юрлицам, имеющим лицензию на пользование недрами. В Госдуму внесли законопроект об увеличении вычетов по НДФЛ

Основной документ — "О старательской деятельности" — направлен на повышение значимости непромышленных месторождений для золотодобывающей отрасли, а также снижение нелегальной добычи и незаконного оборота драгметаллов. Он разработан по поручению президента России Владимира Путина, чтобы дать возможность индивидуальным предпринимателя (ИП) заниматься добычей рассыпного золота, как правило, на месторождениях, которые не представляют интереса для крупных игроков.

При этом старатели получат доступ к цифровым сервисам и системам, что позволит им получать разрешение на осуществление старательской деятельности в электронной форме. Законопроект дает возможность физлицам, которые зарегистрировались как ИП, получать в безвозмездное пользование старательские участки площадью не более 10 гектаров на три года с возможностью продления на аналогичный срок по соглашению сторон.

Предполагается, что первоначально такую возможность получат лишь жители дальневосточных и арктических регионов, а через три года после вступления закона в силу — и жители других регионов.

Однако ИП сможет работать лишь на одном участке, снимать слой земли до 5 метров и привлекать не более 10 наемных работников. А максимальный объем добытого на таком участке золота за весь срок деятельности такого старателя не может превышать 30 килограмм. При этом старателям запрещается использовать взрывчатые, загрязняющие и экологически опасные вещества, химические способы добычи золота, применять оборудования мощностью более 5 киловатт (за исключением транспортных средств с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн).

Кроме того, старатель будет обязан вести отчетность о своей деятельности на нем с фото- и видеофиксацией и подавать декларации о старательской деятельности и восстановлении участка.

Одновременно кабмин внес в Госдуму два сопутствующих законопроекта, один из которых приводит действующее законодательство в соответствие с базовым, а другой освобождает от НДФЛ старателей, которые за год добыли менее килограмма золота. А при приобретении у старателя драгоценных металлов предполагается, что исчислять и уплачивать НДС в бюджет будет покупатель, который в данном случае признается налоговым агентом. Это позволит уменьшить затраты старателей на ведение документов для расчетов по НДС, а также будет способствовать эффективности администрирования таких операций, пояснял ранее в пятницу Минфин.