МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в налоговое законодательство, он содержит ряд новаций, в том числе для совершенствования налогового администрирования, следует из базы данных нижней палаты парламента. Правительство одобрило законопроект о ряде налоговых новаций

Документ подготовлен Минфином России в рамках реализации основных направлений налоговой политики на 2022-2024 годы. В частности, законопроектом предлагается дать возможность производить подакцизные товары при реализации региональных инвестиционных проектов, чтобы в их рамках производились жидкая сталь, этан и сжиженный углеводородный газ. Также на три месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре распространяется режим НДД (налога на дополнительный доход), так как при действующей системе налогообложения их разработка нерентабельна.

Помимо этого, документом внедряется институт электронной банковской гарантии при возмещении НДС и акцизов, при этом предполагается, что такая гарантия будет поступать в налоговые органы непосредственно от гарантов. Законопроект предоставляет возможность использовать личный кабинет налогоплательщика индивидуальными предпринимателями, а также увеличить лимит расходов на покупку или создание единицы товаров или услуг в рекламных целях, которые освобождаются от НДС, со 100 до 300 рублей.

Кроме того, стандартный налоговый вычет по НДФЛ смогут получить родители, чьи дети или подопечные признаны недееспособными. Одновременно упрощается порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ: теперь организации, предоставившие услугу, смогут самостоятельно передавать в налоговую службу сведения, необходимые для получения гражданами такого вычета, а налогоплательщикам для его получения будет достаточно направить в налоговую инспекцию по месту жительства только заявление на него. В Госдуму внесли проекты о налоговых льготах для старателей

А внесудебный порядок обжалования документ распространяет на споры имущественного характера, возникающие в результате реализации актов налоговых органов, действий (бездействия) должностных лиц. Также продлевается 50-процентное ограничение на учет убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах для компаний до 2030 года, и упрощается порядок освобождения от транспортного налога автомобилей в розыске.

Одновременно закрепляются нормы, которые совершенствуют правила, направленные на противодействие злоупотреблениями налоговыми льготами, а также устанавливают ограничения на использование положений соглашений об избежании двойного налогообложения как механизма минимизации или уклонения от налогообложения. Уточняются и отдельные вопросы налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний.