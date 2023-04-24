МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому российские компании будут взимать налог в 30 процентов на доходы с физических лиц с выплат сотрудникам,

которые утратили налоговое резидентство в России, пишет РБК. В Госдуме предложили отменить штраф за один из видов тонировки

Документ опубликован в электронной базе.

Если поправки примут, то изменения вступят в силу с 1 января. Меры затронут всех уехавших людей, которые используют для работы российский сегмент интернета.

Сейчас налог для резидентов России составляет 13 процентов, а для нерезидентов — 15 процентов. Такая же ставка действует и для резидентов, чей доход превышает пять миллионов рублей.

Остальные доходы физлиц-нерезидентов облагаются налогом в 30 процентов.