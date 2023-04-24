РБК: правительство предложило повысить налоги для работающих из-за рубежа
РБК: Правительство внесло в ГД проект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за рубежа
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому российские компании будут взимать налог в 30 процентов на доходы с физических лиц с выплат сотрудникам, которые утратили налоговое резидентство в России, пишет РБК.
Документ опубликован в электронной базе.
Если поправки примут, то изменения вступят в силу с 1 января. Меры затронут всех уехавших людей, которые используют для работы российский сегмент интернета.
Сейчас налог для резидентов России составляет 13 процентов, а для нерезидентов — 15 процентов. Такая же ставка действует и для резидентов, чей доход превышает пять миллионов рублей.
Остальные доходы физлиц-нерезидентов облагаются налогом в 30 процентов.
https://1prime.ru/nalogy/20230424/840458765.html
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