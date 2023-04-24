МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Вопрос о возможном увеличении НДФЛ для работающих за границей до 30 процентов следует задать правительству РОссии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Россиян предупредили, что нужно успеть сделать до 2 мая

Пресс-секретарь президента России на вопрос журналистов об отношении Кремля к предложению увеличения на 30 процентов налога для работающих за границей отметил, что в данный момент законодатели работают над этой инициативой.

"Сейчас нужно все-таки вам в правительство обращаться", — добавил он.