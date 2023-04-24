Песков перенаправил вопрос про повышение НДФЛ в правительство
Песков посоветовал задать вопрос о повышении НДФЛ для работающих за границей правительству
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Вопрос о возможном увеличении НДФЛ для работающих за границей до 30 процентов следует задать правительству РОссии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России на вопрос журналистов об отношении Кремля к предложению увеличения на 30 процентов налога для работающих за границей отметил, что в данный момент законодатели работают над этой инициативой.
"Сейчас нужно все-таки вам в правительство обращаться", — добавил он.
https://1prime.ru/nalogy/20230424/840459319.html
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