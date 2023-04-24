МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Работа над законопроектом об НДФЛ для дистанционных сотрудников еще не завершена, но изменения не затронут тех, кто работает по трудовому договору, сообщило Министерство финансов России. Пенсионерам назвали налоги, которые они могут не платить

Ведомство прокомментировало в своем телеграм-канале сообщения СМИ о том, что российское правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДФЛ до 30 процентов для работающих из-за рубежа.

Документ пока дорабатывается правительством, отметили в министерстве. При этом уже сейчас известно, что он не будет распространяться на тех, кто трудоустроен по трудовому договору. Для таких сотрудников налоговые условия не изменятся, подчеркнул Минфин.