Минфин раскрыл подробности внесенного в Госдуму проекта об НДФЛ
Минфин: проект об НДФЛ не затрагивает сотрудников, работающих по трудовым договорам
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Работа над законопроектом об НДФЛ для дистанционных сотрудников еще не завершена, но изменения не затронут тех, кто работает по трудовому договору, сообщило Министерство финансов России.
Ведомство прокомментировало в своем телеграм-канале сообщения СМИ о том, что российское правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДФЛ до 30 процентов для работающих из-за рубежа.
Документ пока дорабатывается правительством, отметили в министерстве. При этом уже сейчас известно, что он не будет распространяться на тех, кто трудоустроен по трудовому договору. Для таких сотрудников налоговые условия не изменятся, подчеркнул Минфин.
https://1prime.ru/nalogy/20230424/840459735.html
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