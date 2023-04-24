ЦЮРИХ, 24 апр — ПРАЙМ. Федеральный совет (правительство) Швейцарии рекомендовал жителям страны при голосовании на референдуме 18 июня поддержать введение минимальной налоговой ставки в размере 15% для крупных компаний. Италия исключила Швейцарию из черного списка по налогообложению физлиц

Согласно заявлению правительства, Швейцария приняла решение присоединиться к проекту 140 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и в G20, по минимальному налогообложению крупных многонациональных предприятий. Цель состоит в том, чтобы в каждой юрисдикции такие компании платили не менее 15% налога на прибыль, если их годовой оборот превышает 750 миллионов швейцарских франков (более 840 миллионов долларов).

"Вводя минимальную налоговую ставку, Федеральный совет и парламент стремятся обеспечить стабильные на международном уровне рамочные условия для Швейцарии как места ведения бизнеса, а также обеспечить швейцарские налоговые поступления и рабочие места. Если бы Швейцария не ввела минимальное налогообложение, другие юрисдикции могли бы взыскать разницу между более низким налоговым бременем в Швейцарии и минимальной налоговой ставкой в размере 15%. Таким образом, введение минимальной налоговой ставки гарантирует, что налоговые поступления останутся в Швейцарии. Более того, правовая база создает правовую определенность для затронутых компаний в Швейцарии", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства в понедельник.

Парламент одобрил введение минимальной налоговой ставки в декабре прошлого года.

По оценке Федерального налогового управления Швейцарии, поступления от дополнительного налога составят 1-2,5 миллиарда швейцарских франков (1,1-2,8 миллиарда долларов) в первый год, отмечается в сообщении.

Ранее правительство Швейцарии сообщало о планах ввести минимальную налоговую ставку в размере 15% для крупных компаний с 1 января 2024 года.