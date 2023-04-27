ФТС России задумалась о полном отказе от таможенных деклараций
Глава ФТС Давыдов заявил, что ведомство думает о полном отказе от таможенных деклараций
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России задумалась о полном отказе от таможенных деклараций и переходе на автоматическое начисление таможенных платежей на основании работы с данными, рассказал временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов, выступая на международной конференции ФНС.
"Мы об этом уже много лет думаем и пытаемся это сделать — уйти от попытки перевода в электронный вид тех бумаг, которые у нас были и до сих пор еще есть, а начать переходить на обмен данными и собственно работать не с бумагами, а с данными", — сказал Давыдов.
"Это переход на бездекларационный учет операций внешнеторговых — и может быть, мы в стратегии 2025 года об этом напишем", — уточнил он.
По славам Давыдова, это позволит ведомству перейти на автоматическое выставление платежей бизнесу. Но он признал, что для этого надо менять не только административные процессы, но и менталитет.
Технических препятствий для этого в таможне не видят: уже сейчас ФТС оформляет практически все декларации в электронном виде, исключения составляют сотую долю процентов. Примерно треть из них выпускается автоматически.
https://1prime.ru/nalogy/20230427/840485176.html
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