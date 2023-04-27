МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Блогер Александра Митрошина, на которую ранее завели уголовное дело о неуплате налогов на сумму в 120 миллионов рублей, погасила данный долг, сообщил РИА Новости информированный источник. Следователи допрашивают мужа блогера Блиновской, сообщил источник

"Александра Митрошина погасила задолженность", — заявил собеседник агентства.

В марте столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей.

Источник в правоохранительных органах в марте рассказывал РИА Новости, что Митрошина уехала из России, следствие устанавливает ее точное местонахождение.