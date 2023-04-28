МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который увеличивает социальные налоговые вычеты по НДФЛ. В том числе, увеличивается сумма возврата средств, потраченных на лечение и образование. Документ опубликован на портале правовой информации. В России вдвое увеличили гарантийное возмещение по пенсионным накоплениям

Помимо этого, новый закон также устанавливает меры, стимулирующие производство высокотехнологичного оборудования в стране.

Документ был разработан в рамках реализации положений послания Путина Федеральному собранию. Один из инициаторов документа, председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин отмечал, что траты россиян на обучение и поддержку своего здоровья и своих близких, являются социально значимыми и работают на в том числе на будущее. Эти расходы улучшают качество жизни граждан и экономики страны.

В частности, для семей с детьми закон увеличивает максимальный размер расходов, с которых можно получить налоговый вычет по НДФЛ на обучение ребенка. Если раньше максимальная сумма составляла 50 тысяч рублей, то теперь — 110 тысяч.

С трат на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств теперь можно вернуть максимум 150 тысяч в год. Раньше — 120 тысяч рублей.

Предельная сумма расходов россиян на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, а также на накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки своей квалификации, размер вычета повышается до 150 тысяч со 120 тысяч рублей.

Как следует из текста закона, максимальный размер налогового вычета за обучение ребенка, то есть та сумма НДФЛ, которую могут вернуть родители, составит 14 300 рублей (раньше — 6,5 тысячи рублей). За собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели максимальная сумма вычета составит 19,5 тысячи рублей против 15,6 тысячи рублей ранее.

Для поддержки производства и спроса на российское высокотехнологичное оборудование новый закон предусматривает повышающий коэффициент 1,5 к расходам на покупку такого оборудования. Это правило будет действовать по аналогии с порядком учета трат на покупку и создание передовой отечественной продукции в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Документ вступает в силу в день его официальной публикации. Положения об увеличении вычетов по НДФЛ заработают через месяц после этого, но не ранее первого числа очередного налогового периода по данному налогу.