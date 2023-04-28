МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Большого влияния на финансовые показатели банков РФ от разового взноса в бюджет не будет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина призвала оценивать покупательную способность рубля товарами

"Что касается разового взноса, мои коллеги в Центральном Банке оценивали это для каждого банка, который потенциально подпадает под такой взнос. Большого влияния на финансовые показатели нет, нет никакого влияния на финансовую устойчивость. Общей цифры я сейчас не назову", — заявила она в ходе пресс-конференции.