Набиуллина оценила влияние разового взноса в бюджет на банки
Набиуллина: большого влияния на показатели банков от разового взноса в бюджет не будет
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Большого влияния на финансовые показатели банков РФ от разового взноса в бюджет не будет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается разового взноса, мои коллеги в Центральном Банке оценивали это для каждого банка, который потенциально подпадает под такой взнос. Большого влияния на финансовые показатели нет, нет никакого влияния на финансовую устойчивость. Общей цифры я сейчас не назову", — заявила она в ходе пресс-конференции.
https://1prime.ru/nalogy/20230428/840497951.html
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