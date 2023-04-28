С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ меняет порядок зачисления платежей по НДФЛ в бюджеты регионов ради повышения их стабильности, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании Совета законодателей. Набиуллина выступила против оживления спроса "вертолетными деньгами"

"Мы поддерживаем предложения о том, чтобы увеличить ритмичность поступления доходов. Предлагается установить приоритет НДФЛ перед другими платежами, то есть сначала будет зачисляться в бюджет НДФЛ, а только затем — другие обязательные платежи", — сказал Силуанов.

В России с 1 января текущего года заработал новый порядок зачисления налогов — единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Теперь все налоговые обязательства бизнес и граждане могут оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН.

"Мы рассчитывали на то, что снижение администрирования приведет к росту собираемости (налогов — ред) в бюджет. Собственно, мы видим, что собираемость растет", — заявил министр. Однако Силуанов признал, что эта мера привела к кассовым разрывам бюджетов регионов. "Мы не можем все время закрывать его кредитными ресурсами. Субъекты правильно говорят — дайте нам стабильные доходы", — сказал он.

Чтобы это сделать, Минфин уже принял ряд мер. В частности, увеличил сроки возврата из бюджета денежных средств в случае уменьшения обязательств налогоплательщиков — теперь это будет осуществляться не на следующий день, а не позднее третьего числа следующего месяца.

Кроме того, суммы НДФЛ будут направляться в соответствующие бюджеты регионов сразу, не дожидаюсь срока уплаты, на основании представленных платежных документов.

Переплаты по НДФЛ будут оставаться в бюджете региона до того момента, пока сам налогоплательщик не попросит их вернуть.